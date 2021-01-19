Як виглядає секретний палац Путіна: фото та відео

Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував дослідження про розкішний палац в Геленджику, який належить президенту Володимиру Путіну. Його площа становить 17691 кв. м.
Антикорупціонери називають цей палац державою в державі і "найбільшим путінським секретом". За їх словами, на резиденцію витратили 100 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів). Про це розповів Навальний на своєму YouTube-каналі.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Він зазначив, що "потрапити" у палац з'явилася можливість завдяки підряднику, який працював на цьому об'єкті і був вражений розмахом будівництва і божевільними цінами на меблі. Він надіслав опозиціонеру детальний архітектурний план дачі Путіна.
Італійський архітектор побудував цей палац в італійському стилі. Ось його головний вхід.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Внутрішній двір з фонтаном у центрі оточений галереями.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
З двору можна потрапити в читальню.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
У будинку також є шикарне фойє з баром.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Крім того, всередині палацу Путіна знаходиться повноцінний театр з двоповерховим глядацьким залом.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Навальний розповів, що президент захоплюється кальянами, тому в будинку також є кальянна. Там теж є невелика сцена, на якій якщо є бажання встановлюється жердина.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
У палаці також існує величезна особиста казино президента. Там є два карткових столу і рулетка.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
З казино можна потрапити в ігровий зал. Тут встановлено танцювальний автомат з величезним екраном, а інша частина кімнати заповнена ігровими автоматами.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Дане приміщення називається залом розважальних ігор, де біля автоматів стоять золочені крісла, які стоять за 700 тисяч рублів (9,5 тисячі доларів) за штуку.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Також Навальний показав розкішну спальню Путіна, яка спочатку починається з першої вітальні, а звідти вже можна потрапити в будуар.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
У ванній кімнаті навколо джакузі стоять мармурові колони.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
У Путіна також є виноградники і виноробня, площею 5200 кв. м. Також там є власна вертолітний майданчик. Поруч є величезна дача на 2389 кв. м. Поруч спа-комплекс площею 3201 кв. м. Тут же є штучний ставок з будиночком для птахів.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Біля палацу є оранжерея, площею 2,5 тисячі кв. м.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Далі можна побачити гігантський 80-метровий міст, який веде до чайного будиночка.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Також у президента є власний підземний хокейний комплекс, і багато інших будівель, включаючи гуртожитки для робітників.
Палац Путіна в Геленджику (скріншот з відео)
Палац Путіна в Геленджику (відео: YouTube)
Варто зазначити, що в Кремлі відреагували на розслідування про палац Путіна і заявили, що це не правда.
Раніше у Путіна зробили заяву через арешт Навального і протестів в Росії.