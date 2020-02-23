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Як виглядає Київ з висоти пташиного польоту: українцям показали фантастичні знімки

Новини » Життя   

На знімках можна побачити не тільки популярні локації, але й малознайомі місця

Київ чарує своєю красою, особливо якщо побачити, як він виглядає зверху. Столиця неосяжних розмірів і унікальних районів виглядає дійсно незвично в об'єктиві. Відповідні знімки були опубліковані в Instagram.

На знімках можна побачити не тільки популярні локації, про які знають всі жителі міста, але й досить нетипові, наприклад, автобусний парк або вагоноремонтний завод.

Київ з висоти - як виглядає місто, фото (instagram.com/fantakr)

Підписникам знімки припали до душі. Фотографії викликали непідробний захват і захоплення, адже під таким ракурсом місто не часто побачиш:

  • Фантастично!
  • Дуже круто і незвично!
  • Відмінно виглядає.
  • Вражає!
  • Красиво.
  • На висоті.

Київ з висоти - як виглядає місто, фото (instagram.com/fantakr)

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