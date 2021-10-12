Українців закликали позбуватися від домашніх лікарів-"антиваксів"

Він радить українцям змінювати сімейного лікаря і укладати договір з іншим, якщо той необґрунтовано відмовляє від вакцинації або надає недостовірну інформацію.

За словами Кузіна, методи таких лікарів - неприпустимі.

"Якщо ви стикаєтеся з необґрунтованою відмовою від вакцинації або з певними недостовірними даними, які надає лікар, або він взагалі відмовляє від проведення щеплення, я б радив все ж шукати іншого лікаря й укладати декларацію з ним. Тому що, дійсно такий лікар він, перш за все, не використовує принципи доказової медицини і його методи лікування можуть бути неефективними або навіть загрозливими для деяких випадків", - повідомив Кузін.

Крім того, головний санлікар розповів, що МОЗ прицільно стежить за кількістю лікарів сімейної медицини, скільки в них декларацій, скільки вакцинованих серед тих, з ким була укладена Декларація.

"Це дозволяє нам виявити прицільно тих антивакцинаторів серед лікарів, які, на жаль, все ж трапляються в межах медичної спільноти. Але загальна рекомендація - це відмовлятися від такого лікаря, шукати іншого", - додав головний санітарний лікар України.