Як вибрати найсолодший і найсоковитіший кавун: точний і простий метод

Правильний вибір кавуна справа клопітка, проте фахівці підкажуть, як це зробити правильно
Вибрати соковитий і солодкий кавун з гірки баштанних на ринку або в супермаркеті буває нелегко і вимагає спеціальних знань і навичок. Але експерти знають деякі секрети і тонкощі, як визначити стиглість кавуна і не отримати вдома розчарування.
Так, Ігор Дидів, доцент Національного аграрного університету, радить подивитися на плодоніжку, пише Expres.online.
Як визначити, стиглий кавун чи ні?
"Якщо є можливість, то раджу перед покупкою подивитися на плід у розрізі. У стиглого кавуна - цукриста, насиченого кольору м'якуш, темне насіння, характерний аромат", - говорить експерт.
Раніше ми писали, як вибрати найсоковитішу і найсолодшу диню. Продавець поділився секретом.
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