Як вибрати в магазині якісну тушкованку і не купити "отруту в банці": головні поради

Тушкованка - це консерва, які вибирають на зиму багато українців. Але чи безпечно її закривати вдома або краще купити в магазині.

На це питання відповіли в сюжеті ТСН.

Що додають в тушкованку

Експерти перевірили тушкованку, яку пропонують виробники на українському ринку. Результат виявився сумним. У складі таких консервів м'яса майже немає.

Усередині таких банок з м'ясом виявилися соєві продукти, стабілізатори.

"Можна зробити м'ясо без м'яса. Повидло без цукру, кашу без каші і так далі", - розповів один з експертів.

За словами фахівців, в тушкованку додають глутамат натрію і вам здається, що у неї є смак. У такі банки додають обрізки шкурок, в загальному все, крім натуральної свинини.

Є і якісна продукція

Але трапляється і якісна продукція. Як правило, на їх баночках не дві букви ТУ, а чотири - ДСТУ. Втім, незабаром Державний стандарт в нашій країні планують ліквідувати. На що тоді покупці будуть орієнтуватися, доведеться придумати окремо.

Перевага фабричної тушкованки перед домашньою - це процес стерилізації в промисловому автоклаві, що убезпечить від ризику захворювання ботулізмом. Тому на заводі її зроблять надійніше, ніж вдома.

Як вибрати якісний продукт

Вибирайте продукт з відміткою ДСТУ. Не купуйте тушкованку в закритих банках. Віддавайте перевагу відомим виробникам і брендам.