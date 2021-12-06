Как выбрать в магазине качественную тушенку и не купить "яд в банке": главные советы

Тушенка - это консерва, которые выбирают на зиму многие украинцы. Но безопасно ли ее закрывать дома или лучше купить в магазине.

На этот вопрос ответили в сюжете ТСН.

Что добавляют в тушенку

Эксперты проверили тушенку, которую предлагают производители на украинском рынке. Результат оказался печальным. В составе таких консерв мяса почти нет.

Внутри таких банок с мясом оказались соевые продукты, стабилизаторы.

"Можно сделать мясо без мяса. Повидло без сахара, кашу без каши и так далее", - рассказал один из экспертов.

По словам специалистов, в тушенку добавляют глутамат натрия и вам кажется, что у нее есть вкус. В такие банки добавляют обрезки шкурок, в общем все, кроме натуральной свинины.

Есть и качественная продукция

Но попадается и качественная продукция. Как правило, на их баночках не две буквы ТУ, а четыре - ДСТУ. Впрочем, вскоре Государственный стандарт в нашей стране планируют ликвидировать. На что тогда покупатели будут ориентироваться, придется придумать отдельно.

Преимущество фабричной тушенки перед домашней - это процесс стерилизации в промышленном автоклаве, что обезопасит от риска заболевания ботулизмом. Поэтому на заводе ее сделают надежнее, чем дома.

Как выбрать качественный продукт

Выбирайте продукт с отметкой ДСТУ. Не покупайте тушенку в закрытых банках. Отдавайте предпочтение известным производителям и брендам.