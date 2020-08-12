Як вибрати влітку якісну ковбасу: три основних ради

Як вибрати хорошу якісну ковбасу та ще й влітку, коли продукти швидко псуються, питання, яке хвилює багатьох українців. Ми зібрали кілька основних порад для того, щоб ви могли вибрати якісний м'ясний продукт.

Найголовніше правило - це колір продукту. Насамперед зверніть на нього увагу.

Колір натуральної ковбаси повинен бути сіруватим, як і колір вареного м'яса. Якщо виріб яскраво-рожевого або червоного кольору, то в продукт додані барвники, нітрити та інші хімічні добавки. Не купуйте такі ковбаси.

До речі, є спосіб дізнатися, чи багато в ковбасі крохмалю. Для цього капніть на шматочок продукту краплю йоду - якщо воно стане синім, значить крохмалю тут у надлишку, якщо коричневим - все добре.

Друге правило - запах. Він повинен бути приємним. Якщо говорити про копчену ковбасу повинен бути тонким, легким. Якщо запах різкий, то ковбасу вымочили в спеціальній коптильної рідини.

Читайте склад

Склад на етикетці не повинен бути складається з величезної кількості компонентів: бажано, щоб це були тільки м'ясо, шпик і спеції. Добавка "глюконо-дельта-лактон", яка на упаковці позначається як Е575, прискорює терміни дозрівання продукту штучним шляхом.

Ще один лайфхак: якщо після декількох з'їдених шматочків ковбаси з яскравим смаком вас невблаганно тягне покуштувати ще одну порцію, будьте впевнені: у її складі є потужний підсилювач смаку глутамат натрію. Він надає ковбасі смачний запах, але може приховувати в складі неякісний фарш.

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