Вибираємо букет на День Святого Валентина: які квіти будуть красномовніше слів

У кожної рослини є своє власне значення. І часом так звана "мова квітів" може виявитися красномовніше слів дарувальника. Деякі квіти повідомляють про симпатію, деякі – про пристрасне кохання, а є й такі, які стануть провісниками розставання.

Яскраво-червоні троянди кажуть про запал, про любов, пристрасті. Ніжні рожеві троянди - про романтику, зацікавленість і симпатії. Білі троянди - про скромність і сором'язливість.

Червоні тюльпани повідомлять про вогняне бажання і пристрасть. А ось жовті дарувати не варто - вони символізують розлуку і затихання почуттів.

Червоні орхідеї розкажуть про найглибші почуття і кохання. Біла орхідея - про щирість і наївність. Ці квіти дарують тільки особливим людям.

Півонія мовою квітів говорить про сильну любов і темперамент, ще вони можуть служити запрошенням з'єднати свої долі. Вони говорять про те, що вас попереду чекають довгі роки взаємної любові, весілля і веселе життя.

Жоржини дарують примхливим людям і при швидкоплинному захопленні. Зазвичай вони говорять про те, що вам не дають ніяких обіцянок.

Азалії приносять ті, хто збирається поїхати, але просить обов'язково дочекатися повернення. Це символ крихкості та стриманості.

Якщо вам подарували герберу - це знак того, що з вами фліртують і проявляють симпатію. Ще їх дарують малознайомим людям, щоб зробити комплімент.

Братки посилають вам повітряний поцілунок і запрошують до спільної розваги.

Ірис розкажуть вам, що вас цінують як друга.

Айстри символізують вишуканість і витонченості. У Китаї вони означають точність і, якщо вам подарували таку квітку – вас однозначно люблять.

Букет засушених квітів дарують тому, кого відкинули. Або кого відкидають. Ці квіти несуть в собі послання про розрив.

Гарденія скаже вам про таємні почуття і захоплення.

Кактус дарують тим, кого хочуть витягнути з самотності та запросити в реальність. Це символ завзятості та цілеспрямованості, а ще – самотніх людей.

Гвоздика - побажання успіху і виконання бажань. Виняток: жовті та смугасті гвоздики. Вони говорять про відмову та образи.

Якщо вам раптом подарують лаванду, то знайте - всі ваші бажання будуть виконувати й краще вас немає нікого в цьому світі.

Гладіолус символізує надійність і відсутність компромісів. Це квітка переможців і завойовників.

Кала - символ схиляння і захоплення. Їх вибирають неординарні особистості.

Лілія символізує подяку, благородство, бажання залишатися поруч і врятувати від усіх бід.

Нарцис говорить про лицарство, сильні почуття і нерозділене кохання. Ця людина вам захоплюється, але не впевнена, що ви зможете бути разом.