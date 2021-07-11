"Вы не понимаете масштабов катастрофы": эксперт предупредил о вспышке COVID-19 в Украине

В Украине в течение ближайших нескольких недель может резко увеличиться число новых случаев коронавируса. Эксперт говорит, что уже сейчас нужно принимать срочные меры, ускоряя вакцинацию людей из групп риска, иначе катастрофической ситуации не избежать.

Эксперт показал на примере Нидерландов, что может произойти в нашей стране. Дело в том, что в европейской стране сейчас сумасшедший рост заболеваемости. Так, всего за 11 дней число новых заболевших в сутки увеличилось в 19 раз.

"11 дней назад число случаев 538, сегодня 10283. Население страны 17 млн человек... Полностью вакцинировано 7 млн человек. И, несмотря на это, такой сумасшедший взлет. А теперь вернемся к Украине. У нас на 40 млн человек сделано 3,5 млн прививок, полностью вакцинировано 1,2 млн", - предупреждает Истребин.

Эксперт обратился к чиновникам, спрогнозировав, что скоро в Украине может повториться такая же ситуация, как в Нидерландах.

"Если такая скорость инфицирования будет в Украине, а это очень скоро случится, больницы за неделю заполнятся. И на вторую неделю люди будут умирать под стенами больниц", - пишет аналитик.

Он напомнил, что сейчас, пока еще есть время, нужно вакцинировать "стариков и группы риска", иначе придется снова вводить жесткий карантин.