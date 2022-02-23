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"Ви гоните? Війна триває 8 років!" Блогер із США присоромив тих, хто радив йому не їхати в Україну (відео)

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Івано-Франківськ, Середа 23 лютого 2022 07:44
"Ви гоните? Війна триває 8 років!" Блогер із США присоромив тих, хто радив йому не їхати в Україну (відео) Фото: Джуда (instagram.com/judah_18)
Автор: Styler

Американський блогер Джуда з Коломиї, який навчається в Івано-Франківському медичному університеті, присоромив тих, хто радив йому не їхати в Україну через російську агресію.

Про це хлопець розповів в Instagram-сторіз.

Джуда на час поїхав додому в США, але потім вирішив знову повернутися в Івано-Франківськ і про це він розповів в мережі. При цьому він розчарований, що його відразу ж багато хто почав відмовляти від цього, оскільки це може бути небезпечно через початок війни з РФ.

"Ви, що гоните? Війна вже починається? Війна триває вже 8 років! Росіяни вторглися на українську землю з 2014 року. І ті, хто мені пишуть, що мені зараз треба бояться, я взагалі цього не розумію, тому що я приїхав сюди, коли все це почалося. Як я можу зараз боятися?".

&quot;Ви гоните? Війна триває 8 років!&quot; Блогер із США присоромив тих, хто радив йому не їхати в Україну (відео)

Скріншот з Instagram

Він також додав, що ті, хто це говорить, вони не вірять в Україну як в націю, і в український народ.

&quot;Ви гоните? Війна триває 8 років!&quot; Блогер із США присоромив тих, хто радив йому не їхати в Україну (відео)

Скріншот з Instagram

"Ще одна причина чому я бренувся в Україну-це тому, що у мене до*іга кросівок. І я не можу залишити їх тут. І просто як подумаю, що якийсь м*скаль ходить в моїх джорданах, мені аж плакати хочеться", - додав він.

Американський блогер Джуда не побоявся повернутись в Україну

Нагадаємо, жителі Маріуполя вийшли в центр міста, щоб підтримати територіальну цілісність України. Люди стояли разом з прапорами і плакатами і співали гімн України.

Ми також писали про те, що грузини підтримали Україну і влаштували флешмоб під постом у Facebook офіційного представника російського МЗС Марії Захарової.

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Івано-Франківськ блоггер
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