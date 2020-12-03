Введення в храм Пресвятої Богородиці: що це за свято і як правильно провести цей день

Введення у Храм Пресвятої Богородиці відзначається 4 грудня. Дата цього церковного свята не змінюється, і воно пов'язане з жіночим і сімейним щастям. У народі цей день також називають Воротами зими. Повна назва цього дня – Введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії. Він відноситься до двунадесятим святам православного циклу і є другим, який присвячений Богородиці.

За переказами, святі Йоаким і Анна пообіцяли Богу присвятити свою доньку за те, що він дав їм щастя бути батьками. Коли їх дочці виповнилося три роки – вони відвезли її до церкви. Там вона прожила до дорослішання, а потім вийшла заміж за Йосипа Обручника.

Традиції свята

В цей день християни йдуть до церкви, ставлять свічку і просять у Богородиці допомоги у вдалому заміжжі, в набутті кохання, в лікуванні різних хвороб і позбавлення від безпліддя. Багато жінок саме в цей день моляться про те, щоб народити дитину.

Введення у храм Пресвятої Богородиці припадає на Різдвяний піст, але в честь такого великого свята дозволено вживати в їжу рибні страви та морепродукти.

Діти в цей день зазвичай проводять час за веселою грою на вулиці – катаються на санках, грають у сніжки. Дорослі відвідують ярмарки.

За святковим столом заведено поминати покійних рідних. Вечорами родичі наносять візити один одному, а молоді дівчата влаштовують ворожіння.

Що не можна робити на Введення у храм Пресвятої Богородиці

Жінкам не можна виконувати домашню роботу: прати, прибирати, шити, прасувати.

Не можна в цей день відмовляти в допомозі нужденним

Вінчатися в цей день не можна, а ось хрестити дітей – можна

Не можна ображатися і сваритися

Не можна копати землю в цей день – буде неврожай на наступний рік

Не можна брати та давати в борг

Прикмети на Введення у храм Пресвятої Богородиці

Морози у цей день обіцяють теплу зиму, а відлига – на сувору зиму

Сніг не тане – до хорошого врожаю, сніг на пагорбах – буде багато ягід

Будь-яка вода зі святих джерел стає приворотною, якщо дівчина пригостить нею хлопця

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуть українці в грудні 2020 року.

А також розповідали про те, коли починається різдвяний піст в Україні і які є суворі заборони.