"Считаю себя военнообязанной": Лолита Милявская решила спасать "безумных" россиян

Она отказалась отменять свои концерты и продолжила тур по отдаленным городам. И заявила, что ее работа очень важна.

"Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли. Потому что считаю свою работу и своих коллег сродни работе психотерапевта. То, что я наблюдаю, это безумие, безумие в виде паники. Именно паника худший советчик в любые времена. Паника разрушает психику", - цитирует Лолиту kp.ru.

Артистка добавила, что сейчас встречает много людей, чья психика подорвана коронавирусом, а сейчас ситуация стала еще хуже.

"Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты. Каждый концерт дает желание жить, наверное, в течении четырех-пяти дней. А это уже очень много. Это важно для принятия решений. Я тот человек, который всегда думает о будущем. И я уверена, что оно у нас будет. Ненавижу панику", - пояснила Милявская.

Она добавила, что за последнее время уже пятеро ее друзей покинули эту землю и часть из них не справились с состоянием паники.