"Потери людей я чувствую, как свои": история рэпера Хаса в музее "Голоса мирных" Фонда Ахметова

Находить красоту в простых вещах даже среди хаоса войны его научил маленький сын Марсель.

"Как-то у меня была сильная мигрень и меня раздражали звуки вокруг. А сын и спросил: "Слышишь, как красиво птички поют?" Он научил меня фокусу: в любой ситуации всегда есть момент, когда птички поют", - делится рэпер с Алексеем Сухановым, актером, ведущим и амбассадором музея "Голоса мирных".

Это осознание придает Хасу сил в моменты испытаний и потерь. Артист вспоминает своего знакомого Николая, учителя химии из Черкасс, который помогал армии, организовывал благотворительные концерты, закупал авто для фронта. Он ушел добровольцем на войну и, к сожалению, погиб. Для Хаса это стало личной трагедией.

Война забрала или искалечила многих людей. Один случай глубоко поразил певца.

"Я пришел в больницу по делам и вдруг услышал: "Хас!" Оглянулся и увидел парня без ног. Я помню его со своих концертов. Он был в первом ряду и прыгал, когда звучали слова "Кто не скачет, тот москаль!" Эти люди были для меня семьей, которой у меня не было в детстве. И их потери я чувствую, как свои", - говорит рэпер.

Именно эти истории помогли Хасу понять: необходимо жить моментом и не тратить силы на переживания прошлого или страх перед будущим.

"Наша жизнь - как двигатель подводной лодки. Он работает только тогда, когда крутит воду здесь и сейчас. Прошлое уже не важно, а будущее неизвестно. Благодаря таким людям, как Николай и другие защитники, я имею сегодня. И я бесконечно благодарен им за это", - делится художник.

Коллекция музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

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