Вдруге за життя змушені переховуватися в бомбосховищах. Українські євреї записали відеозвернення

Українські євреї, котрі пережили Голокост і масові розстріли в Бабиному Яру під час Другої світової, знову вимушені переховуватись у бомбосховищах від бомбардувань та обстрілів. Мешканці Києва записали відеозвернення, в якому закликали Путіна піти з України та залишити нашу державу у спокої.

Романова Валентина Йосипівна - одна з мешканок "Євродому" - будинку компактного проживання, в якому живуть люди похилого віку, що пройшли Голокост і, зокрема, Бабин Яр. Вона розповіла, що 22 червня 1941 року зустріла під бомбардуванням у Києві. У Бабиному Яру загинули її родичі. “24 лютого 2022 року я знову зустрічаю в Києві під бомбардуванням та обстрілами. Путін, забирай свої війська та забирайся з України. Ми хочемо миру!” - каже вона.

"Тепер я сиджу в бомбосховищі і на мене сипляться вражі бомби. Путін, забирайся геть з Києва та з України!" - каже Олег Якович, який народився у 1940 році в місті Києві. Його родичі загинули у Бабиному Яру у 1941-му.

Тамара Олексіївна народилася у 1939 році у Києві. "У 1941-му почалася війна. Моїх усіх рідних по маминій лінії - євреїв - забрали у Бабин Яр. Всі вони загинули там. Сьогодні війну я також зустрічаю у Києві, але вже інше століття, страшне… Путін, щоб ти був здох! Залиш нас, наволоч, щоб ми тебе не бачили й не чули - хто ти й що ти!", - наголошує жінка.