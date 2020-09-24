Друга хвиля COVID-19 в Європі буде сильніше першої: вчені дали сумний прогноз

Вчені дали новий прогноз про другу хвилю коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Фахівці склали новий прогноз по другій хвилі коронавірусу в Європі

Вчені створили модель, яка передбачає динаміку другої хвилі коронавірусу в країнах Європи. Вони склали прогноз для всієї Європи, і для кожної країни окремо і за даними дослідників, друга хвиля може виявитися набагато гірше і сильніше першої.

Фахівці з Франції, Італії та Данії на чолі з відомим математиком Джакомо Каччапалья з Університету Клода Бернара в Ліоні, склали модель другої хвилі коронавірусу в Європі. Дослідження було опубліковане в журналі Scientific Report.

Як відзначають вчені, у 10 країнах Європи друга хвиля коронавірусу вже почалася. У Бельгії, Боснії, Хорватії, Чехії, Греції, Нідерландах, Сербії, Словаччині, Словенії та Іспанії вже зафіксований новий ріст хворих з COVID-19. За даними прогностичного моделювання, друга хвиля почалася в липні 2020 року і триватиме до січня 2021 року. Кількість інфікованих буде набагато більше, ніж під час першої хвилі.

Є фактори, які впливають на поширення інфекції в кожній країні. Це: первинний показник інфікування, рівень зараження, кількість зовнішніх і внутрішніх поїздок, жорсткість заходів, що приймаються. У Франції та Норвегії пік захворюваності очікується в кінці вересня, в Італії – у середині жовтня, у Фінляндії – в кінці жовтня, у Великобританії – на початку листопада, в ось у Швеції – у січні 2021 року. У Хорватії пік був спрогнозований на початок серпня, проте зростання хворих з COVID-19 почався тільки у вересні.

Найголовніші чинники – це заходи соціального дистанціювання, контроль над локальними вогнищами зараження, прикордонний контроль. Модель, яку пропонують вчені, не є абсолютно точною. Її можна коригувати в міру надходження нових даних.

Але, як відзначають вчені, її можна використовувати як корисний інструмент для влади, фінансових ринків, сфери промисловості, щоб підготуватися і прорахувати всі ризики.

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