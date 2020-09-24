Чому COVID-19 "косить" все більше українців: лікар назвала головні причини

Коронавірус в Україні не зменшує темпи (колаж РБК-Україна)

Київська епідеміолог розповіла, чому в Україні стрімко зростає захворюваність коронавірусом

Коронавірус в Україні нікуди не йде, інфекція кожен день вражає все більше і більше людей. За 23 вересня діагностовано 3372 нових випадки захворювання. Епідеміолог з Києва Катерина Сояк пояснила, чому ж так відбувається. На її думку, в Україні ще немає колективного імунітету, а також мало людей дотримуються карантинних правил. Українці не дотримують дистанцію, не носять маски.

"Тому, поки ми не будемо стежити за собою, поки не будемо дотримуватись карантинних заходів, і поки ми не забезпечимо школи, садочки і не підготуємо лікарні та інші соціально важливі об'єкти до прийому пацієнтів, ми, звичайно ж, будемо бачити тільки зростання захворюваності", - повідомила ТСН Катерина Сояк.

Медик вважає, що в Україні зовсім немає чіткої схеми, як працювати з тими людьми, хто був у контакті з інфікованими.

"Ми втрачаємо велику кількість контактних людей, які надалі хворіють і, знову ж таки, інфікують наступне коло контактних", — зазначила лікар.

Нагадаємо, що за весь час пандемії в Україні захворіли 188 106 осіб. Померли при цьому 3 757 пацієнтів. Варто відзначити, що третю добу поспіль в Україні фіксують рекорди за кількістю пацієнтів, які одужали від коронавірусу. За вчора вилікувались 1 788 осіб (83 458 - з початку пандемії). Зараз активним хворими є 100 891 пацієнтів.

Як ми раніше писали, вчені назвали число заражених COVID-19 без симптомів.

Раніше ми писали також, що з'ясувалися несподівані подробиці самогубства двох пацієнтів з коронавірусом в лікарні Києва.