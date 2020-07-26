Вся проблема в мозку: вчені з'ясували причину куріння і алкоголізму

Вчені з'ясували причину куріння й алкоголізму і, на їх думку, шкідливі звички пов'язані з анатомічними змінами мозку. Вчені Уорікського університету (Великобританія) з'ясували, які зміни в головному мозку людини провокують схильність до куріння і вживання алкоголю. Виявилося, що зміни у зв'язності орбітофронтальної кори — показнику, який характеризує структуру нейронних зв'язків, сприяють формуванню шкідливих звичок.

Вчені пояснюють, що орбітофронтальною корою називають ділянку префронтальної кори (лобові частки великих півкуль), яка бере участь в прийнятті рішень і знаходиться вище очниць (орбіт). Тому дослідники вивчили нейронні механізми у цій області, оскільки вони лежать в основі двох основних типів зловживань речовинами — куріння та алкоголізму. Стаття дослідників опублікована в журналі eLife.

У дослідженні взяли участь понад 830 добровольців. В рамках Human Connectome Project, метою якого був повний опис анатомічної та функціональної структури нейронних зв'язків у головному мозку людини, нейробіологи вивчали особливості будови мозку кожного з учасників дослідження. Отримані результати були перевірені на іншому наборі даних, отриманих при обстеженні 1176 осіб.

Виявилося, що у курців спостерігається низька функціональна зв'язність у латеральної орбітофронтальної кори, пов'язаної з імпульсивним поводженням. Для людей, які страждають від алкоголізму, характерна висока функціональна зв'язність медіальної орбітофронтальної кори, пов'язаної з системою винагороди.

Поки вчені не знають – така анатомія мозку є результатом впливу спадковості або звички. Це питання буде основою для подальших досліджень.

Нагадаємо, що раніше був названий найкорисніший алкоголь.

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