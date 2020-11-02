Для ЗСУ розробили супер-машину з унікальною прохідністю і швидкістю до 180 км/год

Українські військові можуть отримати унікальну бойову машину, яка розрахована на 10 осіб, має гарну прохідність і розганяється до 180 км/год. Українська компанія КПП "Inguar" презентувала командуванню ДШВ ЗС України концепт тактичної бойової машини.

Як повідомляє прес-служба компанії на Facebook, командувачу ДШВ Мойсюку Євгену Георгійовичу запропоновано спільно розробити технічне завдання, по якому підприємство планує сконструювати і виготовити перший дослідний зразок для потреб ДШВ.

Наголошується, що автомобіль може десантуватися з літака, має унікальну прохідність, а саме кут підйому 60 градусів і кут бічного крену 45 градусів. До цього часу техніка, яка випробовувалася ВСУ, мала максимальний кут підйому 30 градусів і бічний кут крену 20 градусів.

Крім максимальної швидкості в 180 км/год, можна їздити по бездоріжжю зі швидкістю до 100 кілометрів на годину, при якій підвіска буде витримувати падіння при повному завантаженні, а саме 10 осіб особового складу і повний бойовий комплект (150 см).

У компанії відзначили, що бойова машина може бути обладнана мінометним протитанковим комплексом, протитанковим комплексом "Амулет" з 2 ракетами, кулеметами 7,62, і 14,5 12,7 мм та іншими видами озброєння.

ВСУ може отримати потужні бойові машини (фото: facebook.com/inguar.ua)

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