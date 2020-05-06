Спалах коронавірусу під Хмельницьким: влаштували застілля під час карантину

Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус підчепили жителі села Лисанівці Хмельницької області

Коронавірус в Україні зафіксований у 13 184 осіб, з яких 327 померло. В селі Лисанівці Старосинявського району Хмельницької області стався спалах COVID-19. Одночасно захворіло 9 осіб, які живуть в сусідніх будинках.

Місцеві жителі впевнені, що велика кількість інфікованих сталася через те, що староста села всупереч карантину влаштував застілля в честь дня народження одного з жителів. При цьому коронавірусом їх заразив киянин, який теж був запрошений на свято.

В селі відбулося застілля на 10 осіб. У результаті через тиждень виявилося, що коронавірусну інфекцію підхопила майже вся родина. Хворий киянин, 1975 року народження, відчув нездужання в кінці квітня. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

У нього піднялася висока температура, а 1 травня в Хмельницькій інфекційній лікарні тест показав, що у нього COVID-19. При цьому лікарі не змогли врятувати йому життя, оскільки він надто пізно звернувся за допомогою. Він помер через кілька днів.

Лікарі стурбовані тим, що з померлим контактували 24 людини. Всім вже зробили ПЛР-тести, які в 9 випадках підтвердили коронавірус. 6 осіб вже госпіталізовані, решта поки залишаються на самоізоляції. Ще двоє аналізів будуть готові найближчим часом.

В Старосинявській сільській раді повідомили, що на місці спалаху COVID-19 в селі Лисанівці медики провели дезінфекцію.

Нагадаємо, що в МОЗ склали список вимог для роботи кафе і ресторанів в умовах карантину.