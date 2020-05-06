Вспышка коронавируса под Хмельницким: устроили застолье во время карантина

Коронавирус в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус подцепили жители села Лисановцы Хмельницкой области

Коронавирус в Украине зафиксирован у 13 184 человек, из которых 327 скончалось. В селе Лисановцы Старосинявского района Хмельницкой области произошла вспышка COVID-19. Одновременно заболело 9 человек, которые живут в соседних домах.

Местные жители уверены, что большое количество инфицированных произошло из-за того, что староста села несмотря на карантин устроил застолье в честь дня рождения одного из жителей. При этом коронавирусом их заразил киевлянин, который тоже был приглашен на торжество.

В селе произошло застолье на 10 человек. В результате через неделю оказалось, что коронавирусную инфекцию подхватила почти вся семья. Заболевший киевлянин, 1975 года рождения, почувствовал недомогание в конце апреля. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

У него поднялась высокая температура, а 1 мая в Хмельницкой инфекционной больнице тест показал, что у него COVID-19. При этом врачи не смогли спасти ему жизнь, поскольку он слишком поздно обратился за помощью. Он умер через несколько дней.

Врачи обеспокоены тем, что с умершим контактировали 24 человека. Всем уже сделали ПЦР-тесты, которые в 9 случаях подтвердили коронавирус. 6 человек уже госпитализированы, остальные пока остаются на самоизоляции. Еще два анализа будут готовы в ближайшее время.

В Старосинявском сельском совете сообщили, что на месте вспышки COVID-19 в селе Лисановцы медики провели дезинфекцию.

Напомним, что в Минздраве составили список требований для работы кафе и ресторанов в условиях карантина.