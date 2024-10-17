Всего лишь другой способ приготовления: как сделать винегрет вкуснее

Как сделать винегрет вкуснее

Обычно для приготовления винегрета овощи предварительно отваривают, а затем снимают с них шкурку. Но каждый метод термической обработки - варка, жарка или запекание - не только по-разному влияет на вкус продуктов, но и сохраняет разное количество питательных элементов.

Чтобы улучшить винегрет, можно заменить привычный способ приготовления овощей и запечь их - тогда вкус салата будет более насыщенным и выразительным.

Что нужно для винегрета

Для того чтобы приготовить вкусный винегрет с горошком, нужно такие ингредиенты:

свекла - 1 шт.

картофель - 2 шт.

зеленый горошек - 1 баночка

красный лук - 1/2 шт.

морковь - 1 шт.

соленый огурец - 1-2 шт.

растительное масло - 1-2 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

Как готовить винегрет с запеканием овощей

Этот метод приготовления винегрета построен "наоборот" - в отличие от приготовления салата с вареными овощами, в этом случае кожуру с овощей нужно снять до запекания.

Сразу нарежьте картошку, свеклу и морковь на небольшие кубики. Застелите противень для выпекания пергаментом и насыпьте нарезанные овощи, сбрызнув их маслом.

Ввиду того, что для выпекания каждого продукта нужно разное количество времени, можно разложить овощи по нескольким формам.

Запекание ингредиентов для винегрета придает салату интересный вкус, но требует больше времени, чем отваривание. Разогрейте духовку до 180 градусов и запекайте овощи от 30 до 60 минут.

Продолжительность запекания зависит от вида и сорта овоща. Поэтому, лучше всего - проверить готовность овощей зубочисткой после 30 минут запекания и, в случае необходимости, увеличить время приготовления.

Тем временем нарежьте лук и соленый огурец на кубики и переложите в миску для салата. Также лук можно нарезать колечками и обжарить до размягчения перед добавлением в блюдо.

С консервированного горошка слейте жидкость и пересыпьте к луку с огурцом. Когда морковь, свекла и картофель будут готовы, подождите, пока они остынут, а затем смешайте их с остальными ингредиентами для винегрета.

Заправьте салат растительным маслом, добавьте соль и перец по вкусу. Перемешайте винегрет - и можно угощаться вкусным салатом.