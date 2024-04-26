"Все должны помогать защитникам". Олеся Бацман доверила свою историю музею "Голоса мирных"

"Мы вернулись от друзей поздно ночью. Завели будильник на четыре часа, потому что все говорили, что уже "сейчас", хотя было несколько фальстартов. Проснулись: все тихо. Дмитрий заснул сразу, я - через пол часа. И просыпаемся уже от страшных, сильных взрывов... Это помнят все украинцы", - делится Олеся.

В начале полномасштабной войны супруги прилагали большие усилия, пытаясь достучаться до лидеров русских мыслей. Просило их не молчать, призывать свою аудиторию выходить на улицы, остановить нашествие. Тогда Олеся верила, что так и будет.

"Вы идете в независимую страну убивать украинцев. Вы все будете в крови, будут гибнуть сами россияне... Я верила, что они хотя бы из чувства самосохранения выйдут и снесут власть. Но они рабы, и это доказали", - говорит журналистка.

Семья пыталась помочь спасти защитников Азовстали, все время была с ними на связи. Олеся вспоминает, как во время каждого звонка хотела плакать от волнений за бойцов, а они, напротив, успокаивали ее.

"Сегодня мы должны не только помнить тех, кто погиб, защищая нас всех, борясь за нашу свободную жизнь, но и с уважением относиться к тем, кто жив, кто борется. Ко всем воинам, которые сейчас защищают Украину. И делать кто что может на своем месте, чтобы помогать им победить. Потому что победа нужна нам всем", - говорит Олеся.

Напомним, музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.