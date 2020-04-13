Всеукраїнська школа онлайн оскандалилася помилками: у МОН пояснили "ляпи"

Всеукраїнська школа онлайн на період карантину для учнів зробила в прямому ефірі багато помилок, які потім активно обговорювалися в мережі. Педагоги скаржилися, що їх "травили" користувачі мереж, не враховуючи людський фактор. У Міністерстві освіти України прокоментували "ляпи" педагогів онлайн і пояснили це тим, що часу вирізати помилки просто не вистачило, адже все записувалося в прискореному режимі. Повідомлення про це з'явилося на сайті МОН.

"У ряді відеоуроків, які вийшли протягом останніх 5 днів, були помилки, які не вилучили з відео на етапі виробництва. Ситуація, коли в ефір виходить матеріал з помилками, - неприпустима. Основна причина цього - брак часу", - пояснили в міністерстві.

Також у МОН наголосили, що уроки виходили вночі напередодні виходу в ефір, їх було близько 30 відео на добу. При таких термінах фахівці не могли добре перевірити всі випуски.

У Міністерстві повідомили, що з понеділка, 13 квітня, до перевірки уроків долучать незалежних експертів, вони зможуть переглядати відео на наявність помилок до ефіру.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський став на захист вчителів і сказав, що не варто самостверджуватися за рахунок інших.

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