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Всемирно известную порнозвезду нашли мертвой: детали

Пятница 26 января 2024 16:47
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Всемирно известную порнозвезду нашли мертвой: детали Умерла известная порноактриса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В США нашли мертвой 43-летнюю порноактрису Джесси Джейн, которая была невероятно популярной в 2000-х годах. Рядом с ней был еще один труп - ее бойфренда Бретта Хазенмюллера.

Что известно о смерти звезды фильмов для взрослых, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: TMZ, New York Post, Википедия.

От чего умерла порнозвезда

Труп женщины обнаружили 24 января, в доме в городе Мур штата Оклахома (жилье ее парня). Она лежала рядом со своим бойфрендом. Тела нашла полиция, когда пришла в дом после того, как руководитель мужчины заявил, что тот не выходит на связь уже несколько дней.

Точная причина смерти пока не разглашается. Впрочем, СМИ уже выдвинули свои версии. Сообщается, что порнозвезда и ее бойфренд могли умереть в результате передозировки наркотиков.

Всемирно известную порнозвезду нашли мертвой: деталиУмерла известная актриса из фильмов для взрослых (фото: instagram.com/thejessejane)

Что известно об актрисе

Синди Тейлор (настоящее имя порноактрисы) родилась 16 июля 1980 года в штате Техас. Свою карьеру она начала в 2002 году с работы в фильме No Limits. Актриса быстро стала популярной, она снялась во многих лентах для взрослых.

Известно, что Джейн снималась в фильме "Пираты 2: Месть Стагнетти", съемки которого стоили около 8 миллионов долларов. Эта лента считается самым дорогим кино для взрослых. Также она работала на Playboy, снималась в шоу и сериалах, была ведущей нескольких церемоний, где награждали звезд порнофильмов.

В 2011 году CNBC назвал Джейн одной из 12 самых популярных звезд в порно. Кроме того, она запускала несколько успешных линий по продаже игрушек для взрослых. У актрисы остался сын, родившийся в 2000 году.

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