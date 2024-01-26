ua en ru
Пт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Всесвітньо відому порнозірку знайшли мертвою: деталі

П'ятниця 26 січня 2024 16:47
UA EN RU
Всесвітньо відому порнозірку знайшли мертвою: деталі Померла відома порноакторка (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

У США знайшли мертвою 43-річну порноакторку Джессі Джейн, яка була неймовірно популярною у 2000-х роках. Поруч із нею був ще один труп - її бойфренда Бретта Хазенмюллера.

Що відомо про смерть зірки фільмів для дорослих, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: TMZ, New York Post, Вікіпедія.

Від чого померла порнозірка

Труп жінки знайшли 24 січня, у будинку в місті Мур штату Оклахома (оселя її хлопця). Вона лежала поруч зі своїм бойфрендом. Тіла знайшла поліція, коли прийшла до будинку після того, як керівник чоловіка заявив, що той не виходить на зв'язок вже декілька днів.

Точну причину смерті поки що не розголошують. Втім, ЗМІ вже висунули власні версії. Повідомляється, що порнозірка та її бойфренд могли померти внаслідок передозування наркотиками.

Всесвітньо відому порнозірку знайшли мертвою: деталіПомерла відома актриса з фільмів для дорослих (фото: instagram.com/thejessejane)

Що відомо про актрису

Сінді Тейлор (справжнє ім'я порноакторки) народилася 16 липня 1980 року у штаті Техас. Свою кар'єру вона почала у 2002 році з роботи у фільмі No Limits. Акторка швидко стала популярною, вона знялася у багатьох стрічках для дорослих.

Відомо, що Джейн знімалася у фільмі "Пірати 2: Помста Стагнетті", зйомки якого коштували приблизно 8 мільйонів доларів. Ця стрічка вважається найдорожчим кіно для дорослих. Також вона працювала на Playboy, знімалася у шоу та серіалах, була ведучою кількох церемоній, де нагороджували зірок порнофільмів.

У 2011 році CNBC назвав Джейн однією з 12 найпопулярніших зірок у порно. Окрім цього, вона запускала декілька успішних ліній з продажу іграшок для дорослих. У акторки залишився син, який народився у 2000 році.

Раніше ми вже розповідали, як змінився рудоволосий хлопчик з фільму "Діти шпигунів".

Окрім цього, нещодавно стало відомо, коли вручатимуть Оскар.

Читайте РБК-Україна в Google News
акторка фільми звезды шоу-бизнеса
NEWS
Юсов про зірваний обмін полоненими: мав бути одним із найбільших за час війни
Юсов про зірваний обмін полоненими: мав бути одним із найбільших за час війни