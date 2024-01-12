RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Вселенная подарит счастье только этим знакам Зодиака: кому повезет уже в конце января

Узнайте, кому повезет (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

До конца этого месяца представители трех знаков Зодиака убедятся, что они не просто так верили в чудо. Вселенная подарит им счастье и даже исполнит заветные мечты. Карты Таро сулят им невероятную удачу.

Кому повезет уже в конце января, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Slovofraza.

Рак

К концу месяца ві сможете воплотить в жизнь свои заветные мечты и самые смелые идеи. Вы ощутите уверенность в своих силах и не сомневайтесь в том, что вы действительно способны на глобальные свершения. Вселенная будет мягко подталкивать вас к новым успехам.

Вы сможете без труда справиться со всеми поручениями начальства и легко сумеете избежать ошибок. Помните о том, как важно оставаться честным человеком. И если вы не будете нарушать правила, то ничто не сможет омрачить ваше счастье.

Водолей

Конец месяца вынудит вас отказаться от определенных убеждений и устаревших методов работы. Вероятнее всего, Вселенная решила помочь вам с решением сложностей, однако вам придется взглянуть на ситуацию по-новому. 

И если вы сумеете отказаться от шаблонов и отпустите все старое, вас ждут неожиданные сюрпризы. Не сомневайтесь в том, что Вселенная ведет вас по правильному пути. Вы будете счастливы и сможете поделиться позитивом со всеми, кто находится рядом с вами.

Овен

В скором времени вы поймете, что можете самостоятельно решать, в каком направлении двигаться дальше. Берите все в свои руки и не думайте, что ошибетесь. Вселенная не даст вам оступиться.

Вы вот-вот обретете неземное счастье и забудете обо всем плохом. Отпустите негатив и наслаждайтесь невероятными приключениями. Ваши мечты, которые ранее казались несбыточными, станут реальностью.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп