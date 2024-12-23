RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Вселенная услышит желания этих знаков Зодиака. Карты Таро сулят им счастливый билет

Таро-гороскоп на вторник (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Представителям четырех знаков Зодиака пора готовиться к неожиданным и очень радостным событиям. Таро-гороскоп на 24 декабря сулит им исполнение мечты - той самой, заветной и очень важной.

Какие знаки Зодиака завизжат от восторга, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

Козерог

Карты Таро сулят вам невероятные приключения. Во вторник вы сможете насладиться своей жизнью и исполнить свою мечту. Не ждите, пока чудо свалится вам на голову, пора взять на себя инициативу и начать действовать. У вас все получится.

Рыбы

Во вторник вы сможете забыть о грусти. Поставьте свои желания на первое место и начинайте воплощать в жизнь мечты. Берите от жизни все и не бойтесь отстаивать свои интересы. Двигайтесь вперед и не позволяйте удерживать вас в рамках, пора стереть все границы.

Овен

Гороскоп по картам Таро советует вам проявить инициативу в разных сферах вашей жизни. Не подавляйте свои амбиции на работе, а также решитесь на смелые поступки в отношениях. Ваши мечты должны сбываться, позвольте им превратиться в реальность!

Весы

Во вторник вам стоит довериться Вселенной. Она услышит ваши желания, однако помните, что во всем важна мера. Не стоит требовать всего, о чем вам только вздумается. Это может привести к потере гармонии, а потому правильно расставляйте приоритеты.

К слову, читайте Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака.

Во время написания материала были использованы источники: Tarot, Astrostyle.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГороскопГороскоп ТароАстрология