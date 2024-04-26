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Вселенная осчастливит три знака Зодиака уже очень скоро

Три знака Зодиака найдут свое счастье уже в мае (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В начале мая представителям трех знаков Зодиака повезет. Они на себе ощутят тот самый эффект бумеранга, однако бояться не стоит. Им вернется все доброе и хорошее.

Какие знаки Зодиака вскоре осчастливит Вселенная, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Телец

Вам стоит покинуть зону комфорта и начать хвататься за все возможности, а их будет немало. Мир вокруг вас внезапно заиграет новыми красками. Вас ждет кармическая удача, а увеличить ее "эффект" вы можете добрыми словами, которые так нужны людям рядом с вами.

Кто-то из вашего окружения нуждается в вашем внимании. И если вы сумеете зарядить всех своим позитивом и поделиться радостью, чудес в вашей жизни станет еще больше.

Весы

К началу мая вы поймете, что удача решила "преследовать" вас по пятам. Но вам придется показать и доказать, что вы действительно заслуживаете того счастья, которое Вселенная хочет вам подарить. И здесь точно сработает эффект бумеранга.

Не стоит плыть по течению и думать, что кто-то решит все проблемы за вас. Чем больше вы будете прикладывать усилий, тем больше радости и невероятных событий вас ждет.

Рыбы

Будьте внимательными и постарайтесь не упустить что-то действительно важное. Вы часто спешите помочь тем, кто в этом нуждается. Но в ближайшие дни вам стоит сосредоточиться еще и на себе.

Осмотритесь, вскоре вы можете получить важный знак. Кармическая удача уже очень скоро изменит вашу жизнь к лучшему.

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