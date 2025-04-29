Перемен не избежать: 3 знака Зодиака, которых в мае ждет перезагрузка в любви

Лев

Для вас май станет месяцем перемен и трансформаций в отношениях. Появится возможность переосмыслить ваш подход к романтике. В этот период любовь может пережить серьезные изменения. Львам советуют отказаться от эгоизма и проявлять больше понимания в общении с партнером. В любви важны компромиссы, а не споры.

Стрелец

У вас начнется новый этап в личной жизни. Наконец-то появится возможность реализовать романтические желания. Возможны новые знакомства и углубление имеющейся любви. В то же время астрологи отмечают, в поисках новой любви важно опираться на свободу и настоящую любовь, а не внешние обстоятельства или прошлое.

Весы

Вас постигнут трансформации, которые позволят наконец почувствовать облегчение и ясность в отношениях. Романтические связи станут менее легкомысленными. Сейчас идеальное время, чтобы строить эмоционально зрелые отношения, которые приведут к созданию семьи. Однако в то же время вам нужно проявить собственную серьезность и готовность работать над отношениями.

Каким будет май для сферы любви

Энергии мая будут способствовать глубоким изменениям и новым возможностям. Это время, когда отношения будут испытываться и получать шанс выйти на новый уровень глубины и зрелости. С 4 мая ретроградный Плутон поможет переосмыслить старые темы в любви и найти новые подходы.

Пик романтической энергии предсказывают с 20 по 26 мая, когда наступит Новолуние. Это удачное время для принятия судьбоносных решений. Уже с 24 мая нужно закладывать фундамент ответственности и усилий, чтобы построить прочную связь с партнером.