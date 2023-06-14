Внутри США образовалась новая республика. Ею правит султан, а гражданство может получить каждый

Как "родилась" республика Слоуджамастан

Рэнди "R Dub!" Уильямс за 10 лет посетил около 200 признанных ООН стран мира, а затем решил создать свою страну, чтобы дополнить список путешествий.

"Одной из причин, почему я создал Слоуджамастан, было то, что после 193 стран я хотел 194!" - заявил мужчина.

Столицей своей республики он избрал "город" Дубляндия, расположенный в центре 11-акрового пустынного участка у юго-восточной границы Калифорнии, примерно в 160 км от Сан-Диего.

"Султан" рассказывает, что хотел бы, чтобы его республика стала местом отдыха, где можно наслаждаться хорошей музыкой и хорошими людьми.

Уильямс даже ввел свою валюту и поставил памятник в честь основания страны.

"В некоторые дни мы республика, но в (другие) дни у нас диктатура", - рассказал "султан".

Самопровозглашенный "султан" новой "республики" Слоуджамастан (фото: Instagram/slowjamastan)

Любой может получить гражданство новой "страны"

"Республика" Слоуджамастан скорее всего никогда не будет признана суверенным государством другими странами. Но даже это не помешает вам получить ее гражданство.

Согласно официального веб-сайта "страны", крошечная нация столкнулась с настоящим пограничным кризисом с тех пор, как СМИ узнали об основании "республики".

"С тех пор как новости о Слоуджамастане облетели весь мир, я лично получил сотни электронных писем от людей со всего мира, которые законно желают переехать в Слоуджамастан ради лучшей жизни", - написал Уильямс в посте.

"Республика" становится популярным туристическим местом (фото: Instagram/slowjamastan)

Паспорт гражданина Слоуджамастана можно получить за 50 долларов - он пока признается только в микронациях Молосии, Силенда, Дукионари и, конечно, в самой "республике".

"Вы можете даже попасть в тюрьму за попытку пересечь международные границы с нашим паспортом, поэтому, пожалуйста, не пытайтесь этого сделать", - предостерегает "султан" своих "граждан".

Однако желающие посетить новую "республику" столкнутся с трудностями - в "стране" нет международного аэропорта и вообще инфраструктуры для размещения новых жителей.

С паспортом новой "республики" пока нельзя пересекать международные границы (фото: Instagram/slowjamastan)

Даже вы можете стать послом Слоуджамастана

Сейчас Уильямс пытается добиться дипломатического признания своей страны США, что, вероятно, является сложной задачей, поскольку согласно законодательству США Слоджамастан является лишь частью Калифорнии.

"Слоуджамастан - это бегство от повседневной жизни. Даже если только на несколько мимолетных моментов, чтобы уйти, посмеяться, улыбнуться и встретить новых друзей, которые ищут того же", - говорит "султан".

Также он добавляет, что посетить его страну можно виртуально или лично - сделать селфи с "султаном", поискать аллюзионных енотов и т.д.

"Вы даже можете подать заявку на то, чтобы стать послом Слоуджамастана в вашей стране или даже членом парламента новой "республики", - говорит Уильям.

"Республику" посещают многие туристы (фото: Instagram/slowjamastan)