Загальна мобілізація в Україні: кого точно не заберуть в армію

Хто отримає відстрочку від призову в армію

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" свідчить, що не підлягають призову на військову службу за мобілізацією військовозобов'язані таких категорій:

ті, хто отримав бронь на період мобілізації та на воєнний час;

особи з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатні до військової служби за станом здоров'я на строк до 6 місяців з подальшим проходженням комісії;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

жінки і чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують хвору дитину (важкі перинатальні ураження нервової системи, важкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, Онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, важкі психічні розлади, цукровий діабет I типу інсулінозалежний, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня);

виховують дитину з важкою травмою, дитину, яка потребує трансплантації органу, паліативної допомоги;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина з інвалідністю I або II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

мають дружину (чоловіка) серед осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;

особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ та організацій Міноборони, ЗСУ, Держспецзв'язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції, податкової міліції, НАБУ, ДБР, державної виконавчої служби, Управління держохорони;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Також є категорії громадян, які не підлягають призову в особливий період

здобувачі професійної та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній або дуальній формах;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки;

жінки і чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дідусь, бабуся або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра) загинули або пропали безвісти під час антитерористичної операції з числа військовослужбовців, співробітників українських військових формувань, а також підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО.

Людей з інвалідністю можуть призвати тільки за їх бажанням.

Люди, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей або самостійно виховують дитину до 18 років, не підлягають мобілізації.

Крім того, примусово не можуть мобілізувати батьків або опікунів, якщо ті виховують неповнолітню дитину з інвалідністю, тяжкохворого або травмовану дитину, а також тих, хто має на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I або II групи.

Також не призвуть до армії усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують неповнолітніх дітей-сиріт або позбавлених батьківського піклування.