Загальна мобілізація: кому і де можуть вручати повістки і що "світить" ухилянтам

Хвилі мобілізації

Всього за законом передбачили чотири хвилі мобілізації. Вона проводиться на загальних підставах для всіх верств населення.

Перша черга - це колишні військовослужбовці до 40 років, у яких є бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Друга черга, що проходить зараз - військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або контрактники.

Мобілізаційний резерв - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не закликали під час попередніх мобілізаційних кампаній.

Громадський резерв - громадяни, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Вони можуть бути залучені для комплектування Збройних Сил та інших військових формувань виключно в особливий період.

Як повідомляє ВСУ, на цей час 100% резервістів, які перебувають на обліку, вже у військових частинах і виконують свій обов'язок.

Що робити, якщо отримали повістку?

Чоловік, який отримав повістку, повинен з'явитися до військкомату і стати там на облік. Відповідальність за неявку до військкомату може бути як адміністративною, так і кримінальною.

Після прибуття до військкомату необхідно пройти військово-лікувальну комісію. Якщо чоловіка визнають придатним, то військовозобов'язаний отримає другу повістку про явку за першим викликом або в конкретну дату. Якщо ви не з'явилися - настає кримінальна відповідальність.

У той же час після проходження комісії людину можуть відразу направити для проходження служби без вручення повістки.

Чи будуть відправляти відразу на передову?

Громадяни, які не проходили раніше службу, але були мобілізовані, в обов'язковому порядку направляються в навчальні центри ЗСУ, де проходять відповідну підготовку, а вже після цього - у військові частини. Тобто, відразу на передову людину не відправлять.

Навчання у зв'язку з ситуацією може становити від 7 до 20 діб.

Як діяти при отриманні повістки (фото: zsu.gov.ua)

Мобілізація для переселенців

Чоловіки від 18-60 років, які покинули свої будинки, обов'язково повинні стати на облік за місцем фактичного перебування.

Після цього їх можуть мобілізувати і надалі направити до військових частин або навчальних центрів.

Чи вручать повістку на блокпості?

За законом не встановлюється конкретне місце, в якому українцю можуть вручити повістку. У теорії, це може бути скрізь. Але для початку встановлюється особа людини, а потім вже вручається повістка.

Завжди беріть з собою документи. У період воєнного стану потрібно на вимогу надавати документи для перевірки уповноваженим особам.

До речі, спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що рішенням начальника Одеської обласної Військової адміністрації Максима Марченка практика вручення повісток на блок-постах поки не буде продовжена.

Хто вручає повістки?

Співробітники військових комісаріатів, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування можуть вручати повістки. Також вони можуть бути передані безпосередньо посадовими особами районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

В Україні оголошено загальну мобілізацію (фото: Getty Images)

Види повісток

Вони бувають чотирьох видів:

- уточнення облікових даних;

- проходження медкомісії;

- призов на військову службу до ЗСУ;

- прибути на призовну дільницю.

Що буде, якщо спробуєте "відкосити" від служби

Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ," Про військовий обов'язок і військову службу" громадяни, які ухиляються від призову на строкову військову службу, призову за мобілізацією, військового обліку або спеціальних (перевірочних) зборів, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством, а саме:

Відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення військовозобов'язаними чи призовниками правил військового обліку, неявка їх на виклик у військовий комісаріат без поважних причин або несвоєчасне подання в обліковий орган, де вони перебувають на військовому обліку, відомостей про зміну місця проживання, освіти, місця роботи, посади, а також порушення порядку проходження навчальних зборів (занять) у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України та професійно-технічних навчальних закладах - тягнуть за собою накладення штрафу від п'яти до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті або частиною першою статті 211 Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти мінімумів доходів громадян.

Неявка громадян за викликом до військового комісаріату без поважних причин для приписки до призовної дільниці - тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. (Стаття 211-1).

Згідно зі статтями 335, 336, 336-1, 337 Кримінального кодексу України:

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу - карається обмеженням волі строком до трьох років.

Ухилення від призову за мобілізацією - карається позбавленням волі строком від двох до п'яти років.

Як потрапити на службу добровільно

Громадяни України віком від 18 до 60 років можуть добровільно вступити на військову службу. Це може бути Служба за контрактом. У період дії воєнного стану, українців або мобілізують (служба у військовій частині), або приймуть до територіальної оборони (ТрО).

Якщо ви хочете добровільно вступити до лав ЗСУ - вам потрібно звернутися до територіального центру комплектування. При собі потрібно мати паспорт, код і документ про приписку до ділянки (приписне, військовий квиток).