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Все як у всіх: на городі в Порошенка вродили помідори, огірки і ревінь

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Київ, Вівторок 20 липня 2021 17:40
Все як у всіх: на городі в Порошенка вродили помідори, огірки і ревінь Фото: Марина Порошенко на своєму городі (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

П’ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною мають огород, де вирощують "трохи овочей".

Подробиці розповіла Ірина Геращенко в Facebook.

"На охайних грядках - традиційний український набор: вродили й огірки, і кабачки, набираються сонця кілька видів помідорів, є капуста, перець, баклажани , гарбузи. З незнайомих мені кущів - ревень, Марина (Порошенко, - ред.) розповіла, що їх родина любить компоти і пироги з цими корисними стеблами", - розповіла вона.

За словами Герещенко, не можна було не звернути увагу на те, що на кожній грядці дбайливо висаджені чорнобриві.

"Ми ще жартували, що от естети - квіти серед помідорів! Але Марина зауважила, що це роблять, аби відважити жуків і равликів. Я такого навіть не знала. Тому ловіть пораду від родини Порошенків: якщо серед овочів посадити українських чорнобривців, то грядка і око милує, і равликів буде менше. Наступного року обов’язково спробую", - поділилась лайфхаком Геращенко.

Вона також зізналася, що домашні овочі вдалося не тільки побачити на грядці, а і спробувати.

"Огірки і перші яблука, культовий "білий налив" в Порошенків дуже смачні, ми переконалися", - запевнила нардеп.

Марина Порошенко похвалилася нам з Ірина Фріз / Iryna Friz Ніна Южаніна Вікторія Сюмар Ivanna Klympush-Tsintsadze своїм...

Posted by Iryna Gerashchenko on Tuesday, July 20, 2021

Як повідомлялось, раніше Порошенки разом з волонтерами сплели маскувальні сітки для фронту.

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