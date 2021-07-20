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Все как у всех: на огороде у Порошенко уродили помидоры, огурцы и ревень

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Киев, Вторник 20 июля 2021 17:40
Все как у всех: на огороде у Порошенко уродили помидоры, огурцы и ревень Фото: Марина Порошенко на своем огороде (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с женой имеют огород, где выращивают "немного овощей".

Подробности рассказала Ирина Геращенко в Facebook.

"На аккуратных грядках - традиционный украинский набор: уродили и огурцы, и кабачки, набираются солнца несколько видов помидоров, есть капуста, перец, баклажаны, тыквы. Из незнакомых мне кустов - ревень, Марина (Порошенко, - ред.) рассказала, что их семья любит компоты и пироги с этими полезными стеблями", - рассказала она.

По словам Герещенко, нельзя было не обратить внимание на то, что на каждой грядке бережно высажены чернобровые.

"Мы еще шутили, что вот эстеты - цветы среди помидоров! Но Марина заметила, что это делают, чтобы отвадить жуков и улиток. Я такого даже не знала. Поэтому ловите совет от семьи Порошенко: если среди овощей посадить украинские бархатцы, то грядка и глаз радует, и улиток будет меньше. В следующем году обязательно попробую", - поделилась лайфхаком Геращенко.

Он также призналась, что домашние овощи удалось не только увидеть на грядке, а и попробовать.

"Огурцы и первые яблоки, культовый" белый налив "в Порошенко очень вкусные, мы убедились", - заверила нардеп.

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Posted by Iryna Gerashchenko on Tuesday, July 20, 2021

Как сообщалось, Как сообщалось, ранее семья Порошенко вместе с волонтерами сплела маскировочные сетки для фронта.

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