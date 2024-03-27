RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Все изменилось". Сестра Наташи Королевой обратилась к украинцам

Певица Руся - сестра Наташи Королевой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Старшая сестра певицы Наташи Королевой, известная в 90-х годах, Руся, эмоционально обратилась к украинцам. Ирина Осауленко (настоящее имя певицы) публично выразила поддержку своей родной Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео с ее речью в TikTok, которую разместил пользователь с ником pacharom88.

Что сказала Руся украинцам

В ролике звезда 90-х, проживающая в Америке уже более 30 лет, держит в руках украинский флаг и уверена, что Украина обязательно победит в кровавой войне, спровоцированной Россией.

Сестра Наташи Королевой (instagram.com/irinaossaoulenko)

"Я хочу сказать, что после 24 февраля все изменилось. Хотя я проживаю в Америке уже 30 лет, но мы следим за новостями дома по телефону. Потому что мои тетя, братья и их сыновья живут дома. У нас сердца обливаются кровью. Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ!" - сказала сестра Наташе Королевой.

Следует упомянуть, что Наташа Королева вместе со своим мужем-стриптизером Тарзаном на протяжении многих лет живет и выступает в России.

После полномасштабного российского вторжения Королева не осудила действия России, а продолжила выступать для российских оккупантов и зарабатывать российские рубли.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнесаНаташа Королева