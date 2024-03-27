"Все изменилось". Сестра Наташи Королевой обратилась к украинцам

Что сказала Руся украинцам

В ролике звезда 90-х, проживающая в Америке уже более 30 лет, держит в руках украинский флаг и уверена, что Украина обязательно победит в кровавой войне, спровоцированной Россией.

Сестра Наташи Королевой (instagram.com/irinaossaoulenko)

"Я хочу сказать, что после 24 февраля все изменилось. Хотя я проживаю в Америке уже 30 лет, но мы следим за новостями дома по телефону. Потому что мои тетя, братья и их сыновья живут дома. У нас сердца обливаются кровью. Слава Украине! Мы победим! Слава ВСУ!" - сказала сестра Наташе Королевой.

Следует упомянуть, что Наташа Королева вместе со своим мужем-стриптизером Тарзаном на протяжении многих лет живет и выступает в России.

После полномасштабного российского вторжения Королева не осудила действия России, а продолжила выступать для российских оккупантов и зарабатывать российские рубли.