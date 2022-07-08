"Всі дуже раділи": українська ведуча розповіла, як родина ставиться до її впливового чоловіка

Уже 10 років поспіль українці 8 липня відзначають День родини. З давніх-давен родина відігравала дуже важливу роль. Нині, коли рідні люди розлучені через війну, її значення стає ще вагомішим.

У День української родини ми поспілкувалися з телеведучою "Ранку у Великому Місті" на ICTV Юлією Зорій про радісні та сумні події, пов'язані з найріднішими.

Юлія, продовжіть фразу "для мене родина - це..."

Це основа. Це місце, де ти завжди знайдеш підтримку, любов і схвалення. Родина - це про безпеку. Лише з рідними я почуваюся в цілковитій безпеці, як колись у дитинстві.

Це коли про тебе турбуються, пестують, щиро співчувають, допомагають і люблять не за якісь досягнення чи хороші вчинки, а просто за факт твого існування.

Це особлива оаза любові, підтримки та довіри.

Юлія Зорій з батьком та сестрою (фото: instagram.com/yulia_zoriy)

Згадайте три найщасливіші моменти у вашій родині

Перший - народження сестрички. Поява всіх дітей у нашій родині - це велике щастя.

Другий - закінчення нами університетів. Сестра, наприклад, захищала дипломну роботу в італійському виші, бо вона там живе багато років. Ми всі були на відеозв’язку на захисті її роботи, і це стало дуже хвилюючим моментом. Усі переживали і пишалися нею. Те ж саме було двічі і з моїми захистами.

Третій - наш шлюб із Олексієм. Знаю, що всі дуже раділи нашій парі і тому, якого гідного й класного чоловіка я собі обрала. Вони його дуже щиро люблять.

Яке було найбільше випробування для вашої родини?

Звісно, це смерть мами. Неочікувана, підступна, досі надто болюча для кожного з нас. Це випробування ми проходимо вже 13-й рік.

Які основні родинні традиції маєте?

Великдень і Різдво обов’язково святкуємо разом. Намагаємося також завжди збиратися на дні народження дідусів і бабусь.

Про що мрієте всією родиною?

Уже не пам'ятаю, про що мріяли до війни, а зараз мрія точно одна - перемога України і збереження життів. Це єдине бажання.

Юлія Зорій з батьком (фото: instagram.com/yulia_zoriy)