Спасите свои воспоминания. Как восстановить удаленные фото и файлы на смартфонах Android и iPhone

Google Фото (Android и iOS)

Если вы используете Google Фото для управления фотографиями и видео на телефоне, откройте вкладку "Библиотека", затем коснитесь папки "Корзина". Нажмите на файл, затем "Восстановить", чтобы вернуть его; или нажмите и удерживайте один файл, затем выберите несколько элементов, дальше нажмите "Восстановить".

Google Фото будет хранить удаленные фотографии и видео в папке "Корзина" в течение 60 дней, а затем полностью удалит их.

Фото (iOS)

В приложении для фотографий и видео по умолчанию для iPhone удаленные фото можно найти, перейдя в "Альбомы", а затем "Недавно удаленные". Здесь удаленные фотографии хранятся в течение 30 дней (вы можете увидеть оставшееся количество дней для каждого элемента).

Коснитесь фотографии или видео, затем выберите "Восстановить", чтобы вернуть его обратно, или используйте кнопку "Выбрать", чтобы выбрать несколько элементов для одновременного восстановления.

Samsung Gallery (Android)

Если вы используете приложение Samsung Gallery, установленное на телефонах Galaxy, для управления своими фотографиями и видео, откройте приложение и коснитесь трех горизонтальных линий (внизу справа), затем выберите "Корзина", чтобы просмотреть и восстановить фото.

Здесь вы также можете увидеть фотографии и видео, удаленные сторонними приложениями, в зависимости от того, как вы настроили интеграцию на своем телефоне.

Files by Google (Android)

В файловом менеджере по умолчанию на Android нажмите на три горизонтальные линии (вверху слева), затем на Корзину. Все файлы, отправленные сюда, будут храниться в течение 30 дней, прежде чем будут полностью стерты. Они перечислены в группах на основе того, когда они были изначально удалены.

Чтобы вернуть любой из удаленных файлов в исходное местоположение, выберите его и нажмите на "Восстановить".

Восстановление файлов в Files by Google (фото: Lifehacker)

My Files (Android)

Если вы пользуетесь телефоном Samsung Galaxy, возможно, вы используете "My Files", а не "Files by Google", для управления локально хранящимися данными.

Откройте приложение, и на переднем экране вы увидите ссылку на корзину для просмотра и восстановления файлов - как и в приложении "Галерея", вы можете увидеть здесь файлы, удаленные другими приложениями, в зависимости от типа файла и параметров синхронизации.

Files (iOS)

Если вы удалили что-то со своего iPhone, вы можете найти это в приложении iOS "Файлы" в течение 30 дней после этого: откройте вкладку "Обзор", затем нажмите "Недавно удаленные", чтобы просмотреть и восстановить файлы.

Обратите внимание, что приложение "Файлы" также может управлять вашими различными учетными записями облачного хранилища (например, iCloud), поэтому может быть некоторое пересечение с другими вариантами.

Восстановление файлов в Файлах на iOS (фото: Lifehacker)

Google Drive (Android and iOS)

Любой файл, удаленный из Google Drive или синхронизированный с ним, можно восстановить в течение 30 дней: в мобильном приложении нажмите на три горизонтальные линии (вверху слева), затем на Корзину.

Вы можете просматривать файлы так же, как и любую другую папку Google Drive, и если вы нажмете на три точки справа от любого из перечисленных файлов, появится опция восстановления.

iCloud Drive (iOS)

Если вы используете iCloud Drive в дополнение к приложению "Файлы" на iOS, у вас есть дополнительный уровень защиты на случай случайного удаления ваших данных.

Вы можете получить доступ к удаленным файлам на вкладке "Обзор" в приложении "Файлы", как описано выше, или через iCloud Drive в Интернете - просто нажмите "Недавно удаленные" на боковой панели слева.

Другие приложения (Android and iOS)

Если вы используете какое-либо облачное хранилище вместе с телефоном, у вас должна быть функция восстановления, к которой можно прибегнуть. Dropbox, например, хранит удаленные файлы в течение 30 дней (или дольше на платных тарифных планах).

Однако вам нужно перейти в веб -интерфейс рабочего стола, чтобы найти их: нажмите "Удаленные файлы" на левой панели, чтобы увидеть список файлов и восстановить их при необходимости.