Спасите вещи и еду от моли: простые способы и быстрый результат

Какие есть виды домашней моли

Увидев мелких бабочек на кухне, придется попрощаться с частью продуктов, ведь они могут быть испорчены. А найденная в шкафу моль часто означает, что на одежде уже появились маленькие, почти незаметные дырочки.

В наших домах чаще всего появляются два вида моли - пищевая и платяная.

Пищевая моль выбирает для жизни кухни и кладовые, питаясь крупами, орехами, чаем и другими продуктами. Взрослые особи имеют маленький размер, а личинки способны вырасти до 1,5 см и серьезно портить запасы.

Платяная моль предпочитает теплые места, где хранится шерстяная одежда, меховые изделия или вещи из хлопка. Ее взрослые бабочки достигают всего 5 мм, но наносят значительный ущерб вещам, оставляя характерные повреждения.

Самые эффективные способы борьбы с молью

Эфирные масла. Нанесите несколько капель эфирного масла лаванды, базилика или герани на ватный диск. Положите диск в шкаф или кухонную полку - запах надежно отпугнет моль.

Лаванда. Сушеные цветы лаванды заверните в небольшие марлевые мешочки. Разложите их в шкафах и сундуках, где хранится одежда или продукты.

Уксус. Приготовьте мыльный раствор и тщательно обработайте все полки и углы. После высыхания обязательно протрите поверхности столовым уксусом для дополнительной защиты.

Цитрусовые корки. Выложите кожуру апельсинов или мандаринов в местах возможного обитания моли. Через несколько дней замените старые корки на свежие, чтобы аромат оставался сильным.

Листья грецкого ореха. Свежие листья разложите на полках или в карманах шкафа. Его естественный запах неприятен для моли и не даст ей поселиться.

Моль - наиболее опасный домашний вредитель (фото: Freepik.com)

Профилактика: как уберечь дом от моли

Чтобы моль больше не беспокоила вас, стоит строго придерживаться нескольких простых правил.