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Бреше і не червоніє: Ніно Катамадзе шокувала заявою про росіян

STYLERПерсони    08.09.2019 - 13:34
Бреше і не червоніє: Ніно Катамадзе шокувала заявою про росіян
Ніно Катамадзе шокувала заявою про росіян (колаж: РБК-Україна)

Ніно Катамадзе стверджувала, що відмовилася від гастролей в Росії, однак не дотримала свого слова

Грузинська співачка Ніно Катамадзе зізналася в любові до росіян в ефірі українського телеканалу "1+1". Подібна заява шокує, адже ще недавно вона висловлювала абсолютно протилежну думку.

Раніше Катамадзе стверджувала, що відмовляється від гастролей по Росії з політичних міркувань. Як з'ясувалося пізніше, вона відмовилася лише на словах, оскільки концерти не скасовувалися.

"Це дуже тонка, делікатна, надважлива тема не тільки в моєму музичному житті, але й між країнами, між людьми, між близькими людьми. І після мого рішення я хочу сказати, що я люблю своїх слухачів, які живуть в Росії", - сказала виконавиця.

Бреше і не червоніє: Ніно Катамадзе шокувала заявою про росіянНіно Катамадзе (instagram.com/nino_katamadze_insight)

У березні наступного року концерт Катамадзе в Москві дійсно був скасований. Однак у серпні писали, що грузинська співачка їде на "Нову хвилю". Невідомо також як йдуть справи з закритими корпоративами.

Нагадаємо, 20 червня у столиці Грузії почалися масові акції протесту. Вони були спровоковані виступом в грузинському парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова, який підтримує окупацію російськими військами грузинських територій.

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