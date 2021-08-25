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Під час виступу "Скрябіна" на Олімпійському у фан-зону "містично" впали дрони

Автор: Світлана Мащенко

Під час виступу гурту "Скрябін" на концерті до Дня Незалежності у фан-зону містичним чином впали дрони, що літали над глядачами.

Про це розповів користувач Facebook Андрій.

"Не вірю в містику, але під час виступу групи "Скрябін "на НСК "Олімпійський" на фан-зону одночасно впали всі дрони які літали над стадіоном", - написав чоловік на своїй сторінці, опублікувавши відео з концерту.

Відео: facebook.com/Андрій Володимирович

На концерті, присвяченому 30-річчю незалежності України, група "Скрябін" виконала один з найвідоміших хітів "Люди, як кораблі". За допомогою комп'ютерних технологій спів Кузьми відтворили на величезному екрані.

Відео: виступ гурту "Скрябін" на НСК "Олімпійський"

Зазначимо, що Андрію Кузьменку (Кузьмі Скрябіну) 17 серпня виповнилося б 53 роки. Він загинув рано вранці 2 лютого 2015 року на 47-му році життя біля села Лозуватка Дніпропетровської області. Автомобіль музиканта зіткнувся з молоковозом, Кузьма загинув на місці.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський просльозився під час святкового концерту на Майдані Незалежності.

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День незалежності України