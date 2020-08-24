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Під час перемир'я на Донбасі загинув український боєць: був нагороджений державою шість разів

Понеділок 24 серпня 2020 21:41
Під час перемир'я на Донбасі загинув український боєць: був нагороджений державою шість разів
На Донеччині загинув український боєць (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Донеччині загинув старший лейтенант, який отримав від держави шість нагород за службу

Український боєць загинув від кулі в районі проведення операції Об'єднаних сил в Луганській області. Лейтенант ЗСУ Володимир Рудик з Тернопільської області помер приблизно 22 серпня, під час перемир'я.

Про трагедію стало відомо з повідомлення Сергія Сердюка в соціальній мережі Facebook. Офіційних даних про загибель Володимира Рудика на цей момент немає.

"На превеликий жаль у нас втрати. 22 серпня (орієнтовно) в Луганській області трагічно загинув (кульове поранення правого лобного відділу) старший лейтенант (підрозділ не уточнюється) Рудик Володимир Володимирович, 1989 року народження", - написав на своїй сторінці Сердюк.

Він додав, що український боєць був родом з села Злотники Теребовлянського району Тернопільської області. У нього залишилися батьки та сестра. На фронт він пішов добровольцем з найперших днів подій на сході України.

Володимир Рудик пройшов весь шлях від солдата до старшого лейтенанта, був командиром 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Отримав за час служби 6 державних нагород.

Під час перемир'я на Донбасі загинув український боєць: був нагороджений державою шість разів

Старший лейтенант ЗСУ Володимир Рудик загинув на Донбасі

У Тернопільській області підтвердили загибель бійця, але причини трагедії не повідомляються.

"Під час військової служби в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Луганській області трагічно загинув Володимир Рудик", - повідомляється в місцевих виданнях з посиланням на місцеві органи влади.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Маріуполі чоловік загинув від вибуху гранати в будинку.

А також розповідали про те, що на Донеччині загинув український розвідник при виконанні бойового завдання.

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