Під час боїв з окупантами під Миколаєвом загинув львівський журналіст

Віктор 24 лютого пішов до військкомату, аби у складі Збройних сил захищати Україну.

Понад 10 років він працював штатним журналістом видання "Експрес", вів військову тематику, проводив журналістські розслідування.

У 2014-2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас. Пізніше став резервістом та працював у "Експресі", де до останнього дня займався журналістськими розслідуваннями та висвітлював військову тематику.

За повідомленням дружини загиблого, також журналістки, Оксани Дудар, чоловік у перший день повномасштабного наступу Росії пішов на фронт.

"Пам’ятаю, як о 5.30 його розбудила: "Вставай! Почалася війна!" Він обняв міцно, сказав, що все буде добре. Зібрав рюкзак, подзвонив кільком друзям і поїхав у частину", - написала вона у Facebook.