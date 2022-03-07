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Під час боїв з окупантами під Миколаєвом загинув львівський журналіст

Автор: Світлана Мащенко

Віктор Дудар, військовий кореспондент, відомий львівський журналіст, загинув на війні з російськими загарбниками під Миколаєвом. Він з перших же днів вторгнення РФ на нашу територію пішов на фронт.

Про це повідомив Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів.

Віктор 24 лютого пішов до військкомату, аби у складі Збройних сил захищати Україну.

Понад 10 років він працював штатним журналістом видання "Експрес", вів військову тематику, проводив журналістські розслідування.

У 2014-2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас. Пізніше став резервістом та працював у "Експресі", де до останнього дня займався журналістськими розслідуваннями та висвітлював військову тематику.

За повідомленням дружини загиблого, також журналістки, Оксани Дудар, чоловік у перший день повномасштабного наступу Росії пішов на фронт.

"Пам’ятаю, як о 5.30 його розбудила: "Вставай! Почалася війна!" Він обняв міцно, сказав, що все буде добре. Зібрав рюкзак, подзвонив кільком друзям і поїхав у частину", - написала вона у Facebook.

Раніше ми писали про загибель на фронті українського актора, 33-річного Паші Лі.

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