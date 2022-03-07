UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во время боев с оккупантами под Николаевом погиб львовский журналист

Автор: Светлана Мащенко

Виктор Дударь, военный корреспондент, известный львовский журналист, погиб на войне с российскими захватчиками под Николаевом. Он с первых же дней вторжения РФ на нашу территорию ушел на фронт.

Об этом сообщил Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов.

Виктор 24 февраля пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину.

Свыше 10 лет он работал штатным журналистом издания "Экспресс", вел военную тематику, проводил журналистские расследования.

В 2014-2015 годах Виктор Дударь пошел добровольцем воевать на передовую на Донбасс. Позже стал резервистом и работал в "Экспрессе", где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.

По сообщению жены погибшего, также журналистки, Оксаны Дударь, муж в первый день полномасштабного наступления России ушел на фронт.

"Помню, как в 5.30 его разбудила: "Вставай! Началась война!" Он обнял крепко, сказал, что все будет хорошо. Собрал рюкзак, позвонил нескольким друзьям и поехал в часть", - написала она в Facebook.

Ранее мы писали о гибели на фронте украинского актера, 33-летнего Паши Ли.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
журналистыВторжение России в Украину