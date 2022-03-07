Во время боев с оккупантами под Николаевом погиб львовский журналист

Виктор 24 февраля пошел в военкомат, чтобы в составе Вооруженных сил защищать Украину.

Свыше 10 лет он работал штатным журналистом издания "Экспресс", вел военную тематику, проводил журналистские расследования.

В 2014-2015 годах Виктор Дударь пошел добровольцем воевать на передовую на Донбасс. Позже стал резервистом и работал в "Экспрессе", где до последнего дня занимался журналистскими расследованиями и освещал военную тематику.

По сообщению жены погибшего, также журналистки, Оксаны Дударь, муж в первый день полномасштабного наступления России ушел на фронт.

"Помню, как в 5.30 его разбудила: "Вставай! Началась война!" Он обнял крепко, сказал, что все будет хорошо. Собрал рюкзак, позвонил нескольким друзьям и поехал в часть", - написала она в Facebook.