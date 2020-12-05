Тільки шкодять: український епідеміолог розповів про неякісні маски

В Україні під час епідемії COVID-19 склалася серйозна проблема з неякісними засобами індивідуального захисту органів дихання (маски та респіратори), що сприяє росту нових заражень.

Про це заявив керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю Андрій Александрін в ефірі програми "Свобода Савіка Шустера".

Лікар-епідеміолог наголосив, що зупинити епідемію коронавірусу самою лише вакцинацією не вийде, позаяк для цього потрібний комплексний захід - мультимодальний підхід.

"І коли ми говоримо про такий підхід, особисто для мене головний індикатор в правилах організації інфекційного контролю в лікувальному закладі - це рівень захворюваності медичного персоналу в нашій країні", - розповів Александрін.

Він звернув увагу на засоби індивідуального захисту, які використовують в інших країнах.

"Це визнані марки. У нашій країні, на жаль, я сміливо можу заявити, що на сьогодні 99% засобів індивідуального захисту органів дихання не мають жодного відношення взагалі до якісних ЗІЗів. Тому у нас такий високий рівень захворюваності медиків", - заявив лікар.

Епідеміолог закликав міністерство внутрішніх справ відреагувати на ситуацію.

"Нині в Україні утворився величезний ринок неякісної продукції... Різні дезінфекційні рамки, килимки, ультрафіолетові девайси, які не мають ніякого відношення до профілактики не тільки коронавірусу - більш того, ці всі девайси шкодять!" - обурюється Александрін.

Лікар-епідеміолог наполягає на необхідності терміново навести порядок на ринку України, принаймні зарегулювати цей процес і використовувати тільки доказові методи профілактики.

"Тому що я стверджую, це моя суб'єктивна думка, що на це витрачаються колосальні кошти як національного, так і регіонального рівня, і коштом різних донорських структур або нашого бізнесу", - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ змінили правила і розповіли, що маски потрібно носити на вулицях і в приміщеннях.

Також ми писали про те, що нещодавно український лікар жорстко звернувся до людей через маски і закликав перестати вірити у хайп.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу стало відомо, на яку суму США надали фінансову допомогу Україні починаючи з 2014 року.

Скільки грошей отримала Україна від Конгресу США

Ефір був багатий на суперечки. Наприклад, щодо кроків стосовно виведення країни з кризи емоційно посперечалися заступниця голови офісу Зеленського Юлія Ковалів та епатажний Олег Ляшко.

Суперечка Ковалів з Ляшком

А от скандальний нардеп Ілля Кива взагалі зганьбився у прямому ефірі через Джорджа Сороса, на якого політик покладає відповідальність ледь не за всі проблеми України.

Ілля Кива зганьбився через висловлювання про "групу Сороса"

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально відповів Киві на "закиди" про відносини між Україною та США й про так зване зовнішнє управління.

Клімкін відповів Киві на "закиди", що нібито Україною керує Сорос

Також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про шляхи виведення країни із кризи та підтримку українського виробництва.

Наталуха висловився про підтримку внутрішнього виробника

Крім того, на минулому тижні любителів футболу сколихнула новина, що збірній України присудили технічну поразку у матчі з швейцарцями. Тренер нашої команди Андрій Шевченко не стримував емоцій, коментуючи несправедливе рішення УЄФА.

Андрій Шевченко висловився про технічну поразку збірної України