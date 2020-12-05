Только вредят: украинский эпидемиолог рассказал о некачественных масках

В Украине во время эпидемии COVID-19 сложилась серьезная проблема с некачественными средствами индивидуальной защиты органов дыхания (маски и респираторы), что способствует росту новых заражений.

Об этом заявил руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин в эфире программы "Свобода Савика Шустера".

Врач-эпидемиолог подчеркнул, что остановить эпидемию коронавируса в одним только вакцинированием не получится, так как для этого нужно комплексное мероприятие - мультимодальный подход.

"И когда мы говорим о таком подходе, лично для меня главный индикатор в правилах организации инфекционного контроля в лечебном заведении - это уровень заболеваемости медицинского персонала в нашей стране", - рассказал Александрин.

Он обратил внимание на средства индивидуальной защиты, которые используют в других странах.

"Это признанные марки. В нашей стране, к сожалению, я смело могу заявить, что на сегодняшний день 99% средств индивидуальной защиты органов дыхания не имеют никакого отношения вообще к качественным СИЗам. Поэтому у нас такой высокий уровень заболеваемости медиков", - заявил врач.

Эпидемиолог призвал министерство внутренних дел отреагировать на ситуацию.

"На сегодняшний день в Украине образовался огромный рынок некачественной продукции... Различные дезинфекционные рамки, коврики, ультрафиолетовые девайсы, которые не имеют никакого отношения к профилактике не только коронавируса - более того, эти все девайсы вредят!" - возмущается Александрин.

Врач-эпидемиолог настаивает на необходимости срочно навести порядок на рынке Украины, по крайней мере зарегулировать этот процесс и использовать только доказательные методы профилактики.

"Потому что я утверждаю, это мое субъективное мнение, что на это тратятся колоссальные средства как с национального, так и с регионального уровня, и за счет различных донорских структур или нашего бизнеса", - заключил он.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ изменили правила и рассказали, что маски нужно носить на улицах и в помещениях.

Также мы писали о том, что недавно украинский врач жестко обратился к людям из-за масок и призвал перестать верить в хайп.

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу стало известно, на какую сумму США выделили финансовую помощь Украине начиная с 2014 года.

Сколько денег получила Украина от Конгресса США

Эфир был богат на споры. Например, относительно шагов в отношении вывода страны из кризиса эмоционально поспорили заместитель главы офиса Зеленского Юлия Ковалив и эпатажный Олег Ляшко.

Спор Ковалив с Ляшко

А вот скандальный нардеп Илья Кива вообще опозорился в прямом эфире из-за Джорджа Сороса, на которого политик возлагает ответственность едва ли не за все проблемы Украины.

Илья Кива опозорился из-за высказывания о "группе Сороса"

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин подробно ответил Киве на "упреки" об отношениях между Украиной и США и на так называемое внешнее управление.

Климкин ответил Киве на "упреки", что якобы Украиной управляет Сорос

Также председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал о путях вывода страны из кризиса и про поддержку украинского производства.

Наталуха высказался о поддержке внутреннего производителя

Кроме того, на минувшей неделе любителей футбола потрясла новость, что сборной Украины присудили техническое поражение в матче со швейцарцами. Тренер нашей команды Андрей Шевченко не сдерживал эмоций, комментируя несправедливое решение УЕФА.

Андрей Шевченко высказался о техническом поражении сборной Украины