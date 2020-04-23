Лікарі не знають, що робити: українець хворіє коронавірусом півтора місяця (відео)

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Одесит став "найдовшехворою" коронавірусом людиною в Україні

В Одесі молодий чоловік хворіє коронавирусом вже сім тижнів, і лікарі не знають, що з ним робити. Максим Головкін знаходиться на самоізоляції через позитивний тест на COVID-19 і трьох повторних підтверджень протягом цього часу.

Одесит 1995 року народження заразився в США, і по поверненню 13 березня в Україну звернувся до інфекційної лікарні після появи характерних симптомів.

Спочатку експрес-тест показав, що у нього немає коронавірусу, і тільки через кілька днів київська лабораторія підтвердила факт зараження. Максима відправили на самоізоляцію.

Зараз він став "найдовшехворою" людиною в Україні.

За словами Максима, наступний ПЛР-тест йому повинні провести 28 квітня. Хлопець зазначив, що місцеві лікарі розводять руками та пробують зрозуміти зі своїми колегами в Києві, що робити, але нічого не обіцяють.

"Нічого не сказали. Сидіть вдома", - передав він пораду медиків в ефірі телеканалу "112 Україна".

Головкін також розповів, що до нього на місце самоізоляції "ніхто не приїжджає, крім мобільних бригад, які роблять тести".

Крайній - четвертий тест - було зроблено 18 квітня. Максим зазначив, що лікарям доводиться дзвонити і нагадувати за кілька днів про необхідність провести нові тести, інакше можуть забути.

Максим сидить вдома в самоізоляції зі своєю мамою і дівчиною, яким медики вирішили не робити тести для виявлення коронавірусної інфекції.

"Їм тести не робили. І підхід у медиків такий, що раз вони не були за кордоном і відчувають себе не дуже погано, поки у них не буде температури 38 градусів - тести робити не будуть", - розповів він і додав, що взявся все одно "пробити" це питання.

У Головкіна тиждень тому знову з'явилися характерні симптоми: маленький кашель, нежить, чхання, біль у горлі, але температури не було.

Після того, як тести показали у нього коронавірусну хворобу, лікарі госпіталізацію і лікування не пропонували, але відправили на самоізоляцію.

"Пройшла пневмонія, залишився фіброз... За кордоном така ж історія. Я дзвоню своєму лікарю в Штатах, він сказав, що з'являються такі випадки, коли у людини проходять її симптоми, і потім вони поновлюються. Вони кажуть, що все більше і більше у них досліджень людей, які можуть заразитися по 2-3 рази", - розповів хлопець.

Відео: В Одесі пацієнт з коронавірусом хворіє вже 7 тижнів

Нагадаємо, що раніше історія з одеситом Максимом Головкіним, хворим коронавірусом, викликала гучний скандал. Місцеві чиновники дорікали його в тому, що хлопець самовільно покинув лікарню. Сам же пацієнт пояснив, що нічого не порушував, носив маску і самоізолювалося.