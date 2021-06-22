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Лікарі з'ясували, які продукти викликають целюліт

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Вівторок 22 червня 2021 07:30
Лікарі з'ясували, які продукти викликають целюліт Фото: Які продукти викликають целюліт (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі кажуть, що боротьба проти ненависного целюліту повинна бути комплексною: корекція харчування, фізична активність, масаж, застосування косметичних засобів. Кожен пункт у цьому списку має значення у війні з "апельсиновою кіркою", а харчування - особливо важливе.

Від яких продуктів слід відмовитися, щоб зменшити прояви целюліту, а які звички, в тому числі і харчові слід виробити - читайте нижче в нашому матеріалі.

Хоча целюліт і визнаний вторинною статевою ознакою, що "прикрашає" тіло від 85 до 90% жінок, проявлятися він може, як дуже сильно, так і ледь помітно.

Щоб зменшити ознаки целюліту, виключіть зі свого раціону такі продукти:

  • смажене м'ясо, ковбаси, шинку,
  • соління і консервацію,
  • здобну випічку і торти,
  • солодощі,
  • продукти з високим вмістом штучних добавок і підсолоджувачів.

Тим, хто серйозно налаштувався на боротьбу з целюлітом, слід значно скоротити вживання алкоголю. А краще і зовсім від нього відмовитися.

Ще одним ворогом нашої шкіри є сіль. Якщо зловживати солоним, порушується обмін рідини, пружність шкіри знижується, що робить прояви целюліту більш помітним.

Шкідливі звички сприяють погіршенню стану шкіри і появі апельсинової кірки.

  • Щільна пізня вечеря. Вечеряйте не пізніше, ніж за три години до відходу до сну. Причому краще уникати важких продуктів.
  • Звичка не снідати. Хороший обмін речовин можна активізувати повноцінним сніданком.
  • Куріння порушує кровопостачання тканин і погіршує доставку кисню до клітин.
  • Переїдання. Вставайте з-за столу злегка голодною.

Раніше ми писали, які звички призводять до появи целюліту.

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