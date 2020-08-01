Лікарі вимагають оплати "за роботу": київська лікарня потрапила в скандал через жахливі умови

У Києві поскаржилися на жахливі умови в лікарні швидкої медичної допомоги на вулиці Братиславська, 3. Мешканка столиці обурюється, що пацієнтам самі доводиться купувати усі ліки, а лікарі клініки також вимагають гроші за свою роботу.

Про це розповіла користувачка Facebook Ксенія Петренко.

Дівчина також опублікувала фото з лікарні, продемонструвавши "живність" на підлозі, антисанітарію, бруд в коридорах клініки, рушники з дивними плямами на балконах тощо. Також повідомляється, що в лікарні неприємний запах.

"Лікарі нахабно вимагають оплати "за роботу"!!!! Усі ліки також купує пацієнт. Однак, умови перебування лишаються просто жахливими. А ще фото не передає всю палітру ароматів... "Європа", мабуть, ще далеко", - написала Ксенія, закликавши владу Києва звернути увагу на ситуацію.

У Києві поскаржилися на жахливі умови в лікарні (Фото з Facebook-сторінки Ксенії Петренко)

Зазначимо, що навпроти будівлі "Клінічної Лікарні Швидкої Допомоги" на Братиславській розташований Інститут серця, де проводять операції з трансплантації серця.

У коментарях до публікації дівчина додала, що відвідувала в лікарні свою подругу, і вчора купила антибіотик, який входить до списків держзакупівель. Також в мережі розповідають, що в клініці можна побачити безхатченків, яких кладуть в коридорі без одягу і прив'язаних, щоб не втекли.

Фото: скрін коментарів t.me

Раніше повідомлялося, що спливли деталі скандалу в Харкові, де чоловіка з інфекцією та інсультом не хотіли брати в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно у Львові помер однорічний хлопчик через неправильний діагноз.