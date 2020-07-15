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Лікарі зруйнували міфи про волоські горіхи: не допомагають, а тільки заважають

Середа 15 липня 2020 17:45
Лікарі зруйнували міфи про волоські горіхи: не допомагають, а тільки заважають
Міфи про волоські горіхи (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Волоські горіхи, безумовно корисні, але їх складно назвати панацеєю

Волоські горіхи є одними з переоцінених ласощів. Безумовно, вони корисні, але і оточені рядом міфів, про які час вже забути. Одна з таких помилок - горіхи допоможуть схуднути. Про решту правдивих і не дуже фактів про волоські горіхи - читайте в матеріалі Styler.

Що стосується корисних властивостей цього продукту, то їх достатньо. Горіхи багаті вітамінами B2 та B12, A, D, C, E, K, ненасиченими жирними кислотами омега 3 і омега 6, фосфором, марганцем, йодом, калієм, магнієм та багатьма іншими корисними елементами.

Лікарі кажуть, що регулярне вживання допоможе підвищити імунітет, відновитися після хвороби, а також допомогти при анемії і недокрів'ї, пише "Апостроф". В горішках багато корисного для шкіри, волосся і нігтів йоду.

Що стосується вигаданих властивостей волоських горіхів, то першим міфом фахівці називають - горіхи допомагають схуднути. Це неправда. Вони дуже калорійні, і скинути вагу не допомагають, а тільки заважають.

Відвар і настій з волоських горіхів принесе користь волоссю. Шкоди в таких ополіскуваннях не буде, але екстракт горіхів - дуже стійкий харчовий барвник. Якщо ви не прагнете отримати зелено-коричневий відтінок локонів, не ризикуйте.

Волоські горіхи позбавлять від проблем з потенцією. Якщо регулярно споживати горіхи, тонусу організму вони додадуть, але ефект щодо чоловічої сили буде непомітним. Лікарі радять при проблемах у цій сфері звертатися до лікаря, а не займатися самозціленням.

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