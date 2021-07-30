Лікарі розповіли, коли в Україні будуть вакцинувати дітей: але є одна умова

Кому буде доступна вакцинація

"Вакцинація дітей від 12 років доступна тільки за показаннями - або важкі соматичні захворювання, або певні гуманітарні речі, які пов'язані з виїздом за кордон або навчанням за кордоном", — розповів Кузін.

Головний санлікар повідомив, що є чіткий алгоритм, згідно з яким можна буде вакцинувати від коронавірусу підлітків. Щеплення не робитимуть усім бажаючим.

"Є чітка інструкція, алгоритм, як це треба робити - основа полягає в тому, що такій дитині має бути видано медичний висновок, і тільки з таким висновком вона повинна прийти в центр вакцинації. Або, якщо це навчання за кордоном, повинна бути довідка в довільній формі, яка оформляється педіатром", — додав Кузін.

Масової вакцинації дітей не буде

Відзначимо, що в Україні для щеплення підлітків буде використовуватися тільки вакцина Pfizer. Також у МОЗ додали, що зараз масова вакцинація дітей не передбачається.